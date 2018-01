Erie County Realty Transfers: Week of Dec. 24, 2017

Here are Erie County, Pennsylvania realty transfers for Dec. 24-30, 2017:

Municipality Address / Details Seller / Buyer Price (USD) Date Albion Boro 23 HARLEY AVE

SPECIAL WARRANTY DEED

LAND & BUILDING CURRAN JOSEPH A JR UX JENNIFER L to

GLUS RONALD P 79,800 12/28/2017 City of Corry 941 BURTON AVE

SPECIAL WARRANTY DEED

LAND & BUILDING MOORADIAN ERIC P to

MOORADIAN ERIC P 12/28/2017 133 E IRVING ST

DEED

LAND & BUILDING US NATIONAL BANK ASSOCIATION to

HAWK VESTA LLC 31,350 12/28/2017 City of Erie 502 E 7 ST

SPECIAL WARRANTY DEED

LAND & BUILDING AHMED QAYS to

ROLLIE JENIDA 8,000 12/29/2017 427 CHAUTAUQUA BLVD

SPECIAL WARRANTY DEED

LAND THOMSON BETH B to

THOMPSON MARSHA C 5,800 12/29/2017 2166 S MANOR DR

SPECIAL WARRANTY DEED

LAND & BUILDING COLEGRANDE ARMAND to

HUBA MICHAEL D UX KATIE A 95,000 12/29/2017 1911 LIBERTY ST

QUIT CLAIM DEED

LAND & BUILDING ALNASARI MOHAMMED A to

FALAH SAFAAK 6,000 12/29/2017 1021 W 31 ST

WARRANTY/SURVIVORSHIP DEED

LAND & BUILDING HITE LESLEY A to

OLSEN ERIC G UX MARIE T 30,477 12/29/2017 1536 W 44 ST

SPECIAL WARRANTY DEED

LAND & BUILDING FANCHER RYAN S UX COUNTRYMAN LEAH K to

KUBIAK JEFFERY T 94,500 12/29/2017 437 E 11 ST

QUIT CLAIM DEED

LAND & BUILDING JONES ALICIA to

BEARD JULIAN S 12/29/2017 943 45E 8 ST

SPECIAL WARRANTY DEED

LAND & BUILDING PA HOUSING FINANCE AGENCY to

HAWK VESTA II LLC 4,000 12/28/2017 338 40 W 5 ST

SPECIAL WARRANTY DEED

LAND & BUILDING KJ PROPERTIES LLC to

HMP REALTY LLC 155,000 12/28/2017 231 MADISON AVE

SPECIAL WARRANTY DEED

LAND & BUILDING BLY JONATHON H to

KOLBABA JOE W UX CAROLYN 206,000 12/28/2017 259 W 18 ST

QUIT CLAIM DEED

LAND & BUILDING CORSI CHRISTOPHER to

CHINIKIDIADI ANDREW ET KATSADAS PAUL 26,000 12/28/2017 903 PARADE ST

CORPORATE DEED

LAND & BUILDING GREATER ERIE HABITAT FOR HUMANITY to

NOWOSIELSKI THOMAS O ET JOSEPH A 95,000 12/28/2017 541 E 4 ST

SPECIAL WARRANTY DEED

LAND & BUILDING US BANK NATIONAL ASSOCIATION TRUSTEE to

HAWK VESTA II LLC 11,500 12/28/2017 1122 ATKINS ST

SPECIAL WARRANTY DEED

LAND & BUILDING GALLA JOSEPH A ET RAYMOND P ET to

STARVAGGI JEREMY 25,200 12/28/2017 524 E 2 ST

SPECIAL WARRANTY DEED

LAND & BUILDING US BANK NATIONAL ASSOCIATION to

HAWK VESTA II LLC 9,250 12/28/2017 Concord Township 13866 STEWART RD

SPECIAL WARRANTY DEED

LAND & BUILDING FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION to

JORDAN CHRISTINE S TRUST 86,000 12/28/2017 Conneaut Township W CHERRY HILL RD

SPECIAL WARRANTY DEED

LAND WINSCHEL & BERLIN BUILDERS LLC to

CURRIER MARK W UX SANDRA J 19,000 12/29/2017 Edinboro Boro 240 MAPLE ST

SPECIAL WARRANTY DEED

LAND & BUILDING WALKER DAVID A to

WNEK MARILEE A 12/29/2017 113 WALKER DR

SPECIAL WARRANTY DEED

LAND WALKER DAVID A to

WALKER DAVID A ET RUSSEL A 12/29/2017 301 HILLCREST DR

SPECIAL WARRANTY DEED

LAND & BUILDING BEAUMONT ELIZABETH J to

MANN MALIA R 115,000 12/29/2017 Fairview Township 6766 WALNUT CREEK DR

SPECIAL WARRANTY DEED

LAND & BUILDING BEALL LUKE D UX ELIZABETH A to

PASSEROTTI LUKE R 163,000 12/29/2017 7419 W RIDGE RD

QUIT CLAIM DEED

LAND & BUILDING RING SAMUEL L UX CYNTHIA M to

SC RING PROPERTIES LLC 12/29/2017 6410 OLDE FARM LN

SPECIAL WARRANTY DEED

LAND & BUILDING COLE YVONNE G to

WHETZEL WENDY L 247,000 12/28/2017 8217 W LAKE RD

QUIT CLAIM DEED

LAND & BUILDING READ FELISA V to

READ FELISA V VIR RZEPECKI RON J 12/28/2017 Girard Boro 502 LAKE ST

SPECIAL WARRANTY DEED

LAND & BUILDING DAIRE DEBRA C to

STEMPLE JOHN UX BEVERLY 121,000 12/29/2017 Girard Township 9270 MIDDLE RD

FIDUCIARY DEED

LAND & BUILDING PETRI DAVID UX DIANN Y to

HERMAN SCOTT D UX ROBIN E 130,000 12/28/2017 Harborcreek Township 5391 WINTERBERRY LN

DEED

LAND & BUILDING MAZUR PATRICK DAVID UX STEPHANIE RENEE to

WOLFE NICOLAS I UX JESSICA D SKELTON 299,000 12/29/2017 6741 ELMER DR

SPECIAL WARRANTY DEED

LAND BAUER MATTHEW to

E & D SZEWCZYK PROPERTIES LLC 32,000 12/29/2017 7646 E LAKE RD

QUIT CLAIM DEED

LAND & BUILDING BEHRINGER GEORGE J III ETAL to

BEHRINGER BRUCE A ET MARK F ET 12/27/2017 Lawrence Park Township 858 RANKINE AVE

DEED

LAND & BUILDING HOOVER MARK D UX MARY N to

RANKINE PROPERTIES LLC 12/29/2017 1023 RUMSEY AVE

DEED

LAND & BUILDING CROTTY JOSEPH E to

SELL PROPERTIES SOLUTIONS INC 66,150 12/28/2017 Millcreek Township 2311 CAUGHEY RD

MOBILE HOME TRANSFER BENNETT DALE EUGENE to

SMOCK DAVID EDWARD 12/28/2017 4561 SOUTHERN DR

QUIT CLAIM DEED

LAND & BUILDING SMITH KENNETH W UX DEBORAH D to

SMITH KENNETH W ET DEBORAH D IRR TRUST 12/28/2017 3804 BLOSSOM TER

SPECIAL WARRANTY DEED

BUILDING FARRELL JAMES G UX LINDA K to

RIGMIN KATHERINE A 90,000 12/28/2017 5531 GARDNER DR

SPECIAL WARRANTY DEED

LAND & BUILDING MIKESELL JEFFREY W to

5531 GARDNER DRIVE LLC 12/28/2017 6337 STONEBROOK DR

SPECIAL WARRANTY DEED

LAND STONEBROOK REALTY LLC to

CITADEL DEVELOPMENT CO 90,000 12/27/2017 6341 STONEBROOK DR

SPECIAL WARRANTY DEED

LAND STONEBROOK REALTY LLC to

CITADEL DEVELOPMENT CO 90,000 12/27/2017 6345 STONEBROOK DR

SPECIAL WARRANTY DEED

LAND STONEBROOK REALTY LLC to

CITADEL DEVELOPMENT CO 90,000 12/27/2017 5418 GARDNER DR

FIDUCIARY DEED

LAND & BUILDING MALEE DANIEL T UX DAWN KRISTIN to

MALEE TIMOTHY D 12/27/2017 North East Township 1220 DEWEY RD

DEED

LAND & BUILDING CLARK RICHARD E III UX ATHENA C to

ADAMUS DANIEL E UX AMY B 199,000 12/29/2017 SEITZINGER RD

FIDUCIARY DEED

LAND CRANDELL BETTY J to

CRANDELL JIMMY W JR ET ELIZABETH EVE 12/29/2017 7001 FINDLEY LAKE RD

SPECIAL WARRANTY DEED

LAND & BUILDING LICHTENFELD KURT C UX SHEILA to

LICHTENFELD KIRA C 135,090 12/28/2017 W LAW RD

SPECIAL WARRANTY DEED

LAND MEEHL THOMAS G UX SUE M to

HAGGERTY JASON M UX SALLY B 150,000 12/27/2017 Springfield Township 11932 MAIN ST

QUIT CLAIM DEED

LAND & BUILDING RING SAMUEL L UX CYNTHIA M to

SC RING PROPERTIES LLC 12/29/2017 Wesleyville Boro 2926 BUFFALO RD

SPECIAL WARRANTY DEED

LAND & BUILDING R&B CAPITAL MANAGEMENT LLC to

PITONYAK PAUL 24,000 12/29/2017

Erie News Now is not responsible for the accuracy of the information, which is provided online by the county as public records.