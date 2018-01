Erie County Realty Transfers: Week of Jan. 7, 2018

Here are Erie County, Pennsylvania realty transfers for Jan. 8-13, 2018

Municipality Address / Details Seller / Buyer Price (USD) Date Albion Boro 28 FIRST AVE

DEED

LAND & BUILDING SHERMAN LONNIE H UX BARBARA A to

SHERMAN LONNIE H SR UX BARBARA A 1/8/2018 24 FIRST AVE

DEED

LAND & BUILDING SHERMAN LONNIE H UX BARBARA A to

SHERMAN LONNIE H SR UX BARBARA A 1/8/2018 City of Corry 583 LIBERTY ST

WARRANTY/SURVIVORSHIP DEED

LAND & BUILDING SIMMONSEN JEANNE G to

SIMMONSEN DAVID A ET SIMMONSEN ROBERT B 1/11/2018 869 E SOUTH ST

FIDUCIARY DEED

LAND & BUILDING BOUTWELL RAYNALD L to

WEIDNER DOUGLAS UX SHEILA 25,000 1/11/2018 1500 N CENTER ST

WARRANTY/SURVIVORSHIP DEED

LAND & BUILDING OTTAWAY ROGER L UX JUDITH A to

LAROE DUSTIN R 199,000 1/11/2018 12 W CHURCH ST

QUIT CLAIM DEED

LAND & BUILDING CLARK MICHELLE L to

MCCRAY MICHELLE L AKA CLARK MICHELLE L V 1/10/2018 307 S CENTER ST

QUIT CLAIM DEED

LAND CLARK MICHELLE L to

MCCRAY MICHELLE L AKA CLARK MICHELLE L 1/10/2018 450 COUNTRY CLUB RD

WARRANTY/SURVIVORSHIP DEED

LAND & BUILDING WALKER TODD J UX JILL M to

MEYEROTTO DAVID F UX ISABEL C 312,500 1/9/2018 ELK ST

QUIT CLAIM DEED

LAND DANIELS STEVEN C UX KAREN to

DANIELS STEVEN C 1/8/2018 76 ELK ST

QUIT CLAIM DEED

LAND & BUILDING DANIELS STEVEN C UX KAREN to

DANIELS STEVEN C 1/8/2018 545 W CHURCH ST

QUIT CLAIM DEED

LAND & BUILDING DANIELS STEVEN C UX KAREN S to

DANIELS STEVEN C 1/8/2018 City of Erie 711 GERMAN ST

QUIT CLAIM DEED

LAND & BUILDING CULVER BRETT to

JORDAN DESHAWN 3,000 1/12/2018 939 41E 8 ST

QUIT CLAIM DEED

LAND & BUILDING CULVER BRETT to

JORDAN DESHAWN 700 1/12/2018 1825 LAKESIDE DR

SPECIAL WARRANTY DEED

LAND & BUILDING CITIZENS BANK OF PENNSYLVANIA to

WILLIAMS FLORINE M 80,000 1/12/2018 848 E 25 ST

DEED

LAND & BUILDING SECRETARY OF HOUSING AND URBAN DEV to

FOFANA SUMAILA 15,500 1/12/2018 2910 PINE AVE

QUIT CLAIM DEED n/a to

DEED REFERENCE ONLY 1/12/2018 1839 PROSPECT AVE

QUIT CLAIM DEED

LAND REDEVELOPMENT AUTHORITY CITY OF ERIE to

BLISS GERALD 500 1/12/2018 4147 WOODBINE TER

WARRANTY/SURVIVORSHIP DEED

LAND & BUILDING GILBERT JASON B UX KIM N to

NGUYEN DAO VAN UX LE UT THI 1/12/2018 2502 CHERRY ST

SPECIAL WARRANTY DEED

LAND & BUILDING WELLS FARGO FINANCIAL to

AGNELLO ANTHONY J 33,000 1/12/2018 959 W 25 ST

SPECIAL WARRANTY DEED

LAND & BUILDING MTGLQ to

WENDEL ERIC 20,000 1/12/2018 959 W 25 ST

DEED

LAND & BUILDING FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION to

MTGLQ 1/12/2018 2620 MYRTLE ST

SPECIAL WARRANTY DEED

LAND & BUILDING KELLY DONALD L UX HELEN D LIVING TRUST to

TAMEZ LISA M ET TAMEZ MARTIN G JR 16,500 1/12/2018 1004 W 36 ST

SPECIAL WARRANTY DEED

LAND & BUILDING SNYDER WILLIAM J to

MAZZONE NICKOLAS III ET MAZZONE JUSTIN J 106,000 1/12/2018 1430 W 41 ST

SPECIAL WARRANTY DEED

LAND & BUILDING KENDZIORA JOHN JR UX LISA A to

SMITH CLIFFORD A 105,000 1/12/2018 1101 W 26 ST

QUIT CLAIM DEED

LAND & BUILDING SCHNEIDER WILLIAM AUTO SERVICE to

SCHNEIDER WILLIAM L 1/11/2018 1113 W 26 ST

QUIT CLAIM DEED

LAND & BUILDING SCHNEIDER WILLIAM L to

SCHNEIDER WILLIAM L ET SCHNEIDER DANIEL 1/11/2018 1131 W 29 ST

DEED

LAND & BUILDING BEVAN BRIAN W UX JOANNE M to

BEVAN JOANNE M 1/11/2018 1048 W 38 ST

QUIT CLAIM DEED

LAND & BUILDING KINZIG STEVEN C to

KINZIG STEVEN C 1/11/2018 3811 RASPBERRY ST

SPECIAL WARRANTY DEED

LAND & BUILDING ROSS JOSEPH to

ABBEY THERESA J ET ABBEY KATHLEEN M 65,000 1/11/2018 1027 W 29 ST

SPECIAL WARRANTY DEED

LAND & BUILDING WILMINGTON SAVINGS FUND SOCIETY to

KAY PLACE PROPERTIES LLC 28,500 1/11/2018 1310 W 38 ST

QUIT CLAIM DEED

LAND & BUILDING SCHNEIDER WILLIAM L to

SCHNEIDER WILLIAM L ET SCHNEIDER DANIEL 1/11/2018 1316 W 38 ST

QUIT CLAIM DEED

LAND & BUILDING SCHNEIDER WILLIAM L to

SCHNEIDER WILLIAM L ET SCHNEIDER DANIEL 1/11/2018 3844 ELIOT RD

TAX DEED

LAND & BUILDING MANCUSO VIRGINIA to

FIZEL ENTERPRISES INC 14,753 1/11/2018 2358 WOODLAWN AVE

DEED

LAND & BUILDING M & T BANK to

FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 1/11/2018 2240 WARFEL AVE

DEED

LAND & BUILDING OAKS PATRICIA J to

JOST YVONNE J VIR ERIC V 39,900 1/11/2018 333 E 4 ST

DEED

LAND & BUILDING MILES CYNTHIA L to

ERIE INSURANCE EXCHANGE 70,000 1/11/2018 1116 PARADE ST

SPECIAL WARRANTY DEED

LAND & BUILDING NORTHSHORE PROPERTIES to

ABRE HOLDINGS LLC 750,000 1/10/2018 634 W 5 ST

QUIT CLAIM DEED

LAND & BUILDING HOFFER JOSEPH D SR UX AMY to

HOFFER JOSEPH D SR 1/10/2018 202 LIBERTY ST

SPECIAL WARRANTY DEED

LAND & BUILDING DIVECCHIO ROBERT A ET BISSONNETTE ANITA to

SCHEPPNER JACQUELINE 105,000 1/10/2018 326 SHENLEY DR

QUIT CLAIM DEED

LAND & BUILDING SULLIVAN KEVIN E UX JOY P to

SULLIVAN JOY P 1/10/2018 913 W 28 ST

QUIT CLAIM DEED

LAND & BUILDING HOFFER JOSEPH D SR UX AMY to

HOFFER JOSEPH D SR 1/10/2018 3517 CHARLOTTE ST

WARRANTY/SURVIVORSHIP DEED

LAND & BUILDING CULLEN ERIN K to

BORST JASON M 118,700 1/10/2018 1506 W 23 ST

SPECIAL WARRANTY DEED

LAND & BUILDING DAVIS GEORGE L to

SABIC ALMA 105,000 1/9/2018 3110 MAPLE ST

WARRANTY/SURVIVORSHIP DEED

LAND & BUILDING PATSY RUSSELL G UX MICHELLE M to

4LAMS LLC 60,000 1/9/2018 1316 W 40 ST

SPECIAL WARRANTY DEED

LAND & BUILDING C&M MARTIN REALTIES LLC to

HARRIS SCOTT J 118,500 1/9/2018 1148 W 40 ST

WARRANTY/SURVIVORSHIP DEED

LAND & BUILDING DERMANUEL MARILYN J to

STRAUB DOUGLAS W 82,000 1/9/2018 226 E 34 ST

SPECIAL WARRANTY DEED

LAND & BUILDING WILCOX WESLEY W to

PATSY RUSSELL G UX MICHELLE M 69,000 1/9/2018 3430 PINE AVE

SPECIAL WARRANTY DEED

LAND & BUILDING IGNACZAK GEORGE A UX THERESA S to

HILLEBRAND HOLDINGS LLC 920,000 1/9/2018 2702 VAN BUREN AVE

FIDUCIARY DEED

LAND & BUILDING PAGE MERRILL E to

PAGE FERRIS L 1/9/2018 1715 PROSPECT AVE

DEED

LAND & BUILDING TESSIER NEIL C UX HAYLEY to

OWENS ROBERT ET DEBAISE KAREN 50,000 1/9/2018 2639 E 28 ST

QUIT CLAIM DEED

LAND & BUILDING SECRETARY OF VETERANS AFFAIRS to

WELLS FARGO BANK 1/9/2018 3826 CHERRY ST

SHERIFF'S DED

LAND & BUILDING CHAPLAIN TAWNYA UX TODD M to

DEUTSCHE BANK NATIONAL TRUST COMPANY 1,975 1/8/2018 2432 BIRD DR

DEED

LAND & BUILDING PNC BANK NATIONAL ASSOCIATION to

SECRETARY OF HOUSING AND URBAN 1/8/2018 17 W 31 ST

SPECIAL WARRANTY DEED

LAND & BUILDING MCAFEE SHAWN P UX LISA M to

RIEGER TIFFANY R ET BOVKUN MIKHAIL 75,000 1/8/2018 1240 E 21 ST

QUIT CLAIM DEED

LAND & BUILDING HAMMOND BRYANT to

HAMMOND BRYANT 1/8/2018 518 REED ST

FIDUCIARY DEED

LAND & BUILDING SHARP SANDRA to

WAYNE MYLES P 9,500 1/8/2018 510 HESS AVE

SPECIAL WARRANTY DEED

LAND & BUILDING KLM RENTALS INC to

SOTA REALTY LLC 13,000 1/8/2018 413 E 34 ST

QUIT CLAIM DEED

LAND & BUILDING SZOCKI SUSAN M ET HOPKINS KIMB to

SZOCKI SUSAN M 1/8/2018 1036 W 25 ST

DEED

LAND & BUILDING MARSHALL WILLIAM S to

SZUMIGALE ENTERPRISES LLC 43,000 1/8/2018 425 31 STATE ST

QUIT CLAIM DEED

LAND & BUILDING DELUCA FAMILY 2011 IRREVOCABLE TRUST to

DELUCA 2017 IRREVOCABLE TRUST 1/8/2018 Concord Township 19572 ROUTE 89

QUIT CLAIM DEED

LAND & BUILDING DANIELS STEVEN C UX KAREN to

DANIELS STEVEN C 1/8/2018 Conneaut Township JESSIE CT

MOBILE HOME TRANSFER RABELL ROBERT L to

WOJTECKI BRAYDEN 1/12/2018 Edinboro Boro 106 VALLEY VIEW DR

QUIT CLAIM DEED

LAND & BUILDING KENNEDY JAMES R UX WANITA S to

KENNEDY WANITA S 1/11/2018 Elk Creek Township 12600 EUREKA RD

QUIT CLAIM DEED

LAND & BUILDING PYRAMID INVESTMENT GROUP INC to

PYRAMID INVESTMENT GROUP INC 1/9/2018 Fairview Township 6408 POND VIEW RD

SPECIAL WARRANTY DEED

LAND BRANDY RUN HOLDINGS LLC to

SIENICKI JOHN W UX PATRICIA R 65,900 1/12/2018 8500 PLATZ RD

SPECIAL WARRANTY DEED

LAND & BUILDING SORZE MICHAEL R E UX DARLENE to

SORZE MICHAEL UX DARLENE IRREVOCABLE TRU 1/10/2018 7689 BIRCH DR

SPECIAL WARRANTY DEED

LAND MALENO LAND DEVELOPMENT CO LLC to

CRISWELL TIMOTHY M UX KIMBERLY A 324,500 1/8/2018 Franklin Township 7985 OLD STATE RD

CORRECTIVE DEED

LAND & BUILDING LEICHT ZACKARY to

LEICHT ZACKARY 1/12/2018 Greene Township 3060 MOREHOUSE RD

WARRANTY/SURVIVORSHIP DEED

LAND & BUILDING NULPH WANDA K to

MOODY JENNIFER J 141,000 1/9/2018 Harborcreek Township 7359 BELLE RD

CORRECTIVE DEED

LAND & BUILDING KERNER JOHN R to

KERNER JOHN R 1/12/2018 115 CARVER AVE

FIDUCIARY DEED

LAND & BUILDING PYLE TERRY L to

ADAMS GREGORY G 114,900 1/10/2018 3948 RIDGE PKWY

FIDUCIARY DEED

LAND & BUILDING ANTALEK JOHN S UX MARIE to

BOKSHAN BRIAN M 107,000 1/10/2018 5361 GLACIER DR

SPECIAL WARRANTY DEED

LAND & BUILDING SOTUS ALEXIOS G UX ANNETTE L to

EIGHMY LELAND E UX ERIN E 250,000 1/8/2018 3035 HANNON RD

QUIT CLAIM DEED

LAND & BUILDING DAVIS JOHN C to

DAVIS JOHN C UX TRACY 1/8/2018 Lawrence Park Township 1059 PRIESTLEY AVE

SPECIAL WARRANTY DEED

LAND & BUILDING KULIGOWSKI JOEL M to

KITELINGER AMANDA 51,000 1/12/2018 2622 PUTNAM DR

TAX DEED

LAND & BUILDING MERRYMAN VIOLA L to

SAFFRIN MELISSA ANN 31,000 1/9/2018 4141 BELL ST

DEED

LAND & BUILDING WOLFE CHAD A UX JENNIFER to

KITCHEN JOSHUA D 47,000 1/8/2018 McKean Township 6870 VAN CAMP RD

SPECIAL WARRANTY DEED

LAND & BUILDING PETRI RICHARD M to

PEARCE KAISEN UX AMY 265,000 1/9/2018 Millcreek Township 3248 W 41 ST

SPECIAL WARRANTY DEED

LAND & BUILDING PETRUSO NICOLE R to

MCAFEE SHAWN P UX LISA M 136,000 1/12/2018 4405 STONE CREEK DR

SPECIAL WARRANTY DEED

LAND & BUILDING NORTHWEST BANK to

BENESKI MARK W UX MARY CATHERINE 455,500 1/12/2018 1904 NORCROSS RD

SPECIAL WARRANTY DEED

LAND & BUILDING WELLS FARGO BANK NA to

RAMIZOV ILYAS SHAKHATDINOVICH 110,000 1/12/2018 NORCROSS RD

SPECIAL WARRANTY DEED

LAND WELLS FARGO BANK NA to

RAMIZOV ILYAS SHAKHATDINOVICH 110,000 1/12/2018 5228 NATALIE CT

SPECIAL WARRANTY DEED

LAND & BUILDING MALENO JOHN D UX LYNN E to

MUNSON ERIC UX KAREN 209,900 1/12/2018 924 LONG POINT DR

SPECIAL WARRANTY DEED

LAND & BUILDING MARINI MARK D UX TIFFANY R to

GRAY MATTHEW SCOTT 247,000 1/11/2018 4070 ALISON AVE

SPECIAL WARRANTY DEED

LAND & BUILDING CHIVALETTE JENNIFER A to

ADAMS NATHANIEL G UX ERIN K 199,000 1/10/2018 4209 HARVEST BND

DEED

LAND & BUILDING FISHCER JACQUELINE I to

WILLIAMS CODY J 173,000 1/10/2018 5745 PLATINUM RD

QUIT CLAIM DEED

LAND & BUILDING ANTUZZI NORMAN A UX BRANDY C to

ANTUZZI BRANDY G 1/10/2018 5902 MILL ST

SPECIAL WARRANTY DEED

LAND & BUILDING HUNTINGTON NATIONAL BANK to

HB 2014-C LLC 121,000 1/10/2018 6171 INVERNESS TER

SPECIAL WARRANTY DEED

LAND & BUILDING HAN JIHONG UX KANG to

CARTUS FINANCIAL CORPORATION 390,500 1/10/2018 5973 PINECREST DR

SPECIAL WARRANTY DEED

LAND & BUILDING OBORSKI DENNIS F UX JULIE E to

LAFURIA CHRISTOPHER ET HUMES LAUREN 140,000 1/9/2018 5843 COURTLAND DR

SPECIAL WARRANTY DEED

LAND & BUILDING MITCHELL JEFFREY D UX SHARON A to

MIRZAYEV SHIRIN K ET RUSTAMOVA LEYLA A 250,000 1/9/2018 4651 HARBORVIEW DR

SPECIAL WARRANTY DEED

LAND & BUILDING WEISENFLUH MARK G to

WEISENFLUH MARK G UX CHELSEY D 1/9/2018 2405 AZALEA CIR

DEED

BUILDING MORGENSTERN WILLIAM E to

MORGENSTERN REVOCABLE TRUST DTD 12/29/17 1/9/2018 5862 FOREST CROSSING DR

SHERIFF'S DED

LAND & BUILDING LEIBOLD JOHN A UX PAULA C to

FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION 1,911 1/8/2018 811 MARSHALL DR

DEED

LAND & BUILDING BURGESS PATRICIA A ET MANG TAMMIE L to

YEZZI BETHANN M 37,000 1/8/2018 1104 HARTT RD

SPECIAL WARRANTY DEED

LAND & BUILDING HEMME NORBERT E UX SHIRLEY M to

DIY HOME REMODELING LLC 92,000 1/8/2018 North East Boro 19 GRANT ST

SPECIAL WARRANTY DEED

LAND & BUILDING BANK OF NEW YORK MELLON to

URBAN MATTHEW 26,000 1/10/2018 115 PINE TREE LN

SPECIAL WARRANTY DEED

LAND & BUILDING RICHARDS PATRICIA A to

CONNORS MITCHELL T UX COURTNEY M 208,000 1/10/2018 North East Township 9661 W LAW RD

SPECIAL WARRANTY DEED

LAND & BUILDING MILLER ELSIE to

BRUMETT ERIC L UX ASHLEY LEE 120,000 1/12/2018 Springfield Township 12002 MIDDLE RD

SHERIFF'S DED

LAND & BUILDING GOLLMER GLENN J UX LAURIE A to

ANDOVER BANK 1,351 1/12/2018 Union City Boro 29 MURRAY ST

SPECIAL WARRANTY DEED

LAND & BUILDING TROYER JANICE LOUISE ET RODEN CAROL JEAN to

MCCLELLAN BRIAN 125,000 1/9/2018 49 WATERFORD ST

DEED

LAND & BUILDING ROCKWOOD CHARLES L UX JOAN to

ROCKWOOD CHARLES L UX JOAN ET ROCKWOOD 1/8/2018 17 OAK DR

MOBILE HOME TRANSFER MCCRACKEN CHARLES A UX MARSHA to

SHERRED ELEANOR 1/8/2018 MURRAY ST

DEED

LAND ROCKWOOD CHARLES L UX JOAN M to

ROCKWOOD GREGORY M SR 1/8/2018 WATERFORD ST

DEED

LAND & BUILDING ROCKWOOD CHARLES L UX JOAN to

ROCKWOOD CHARLES L UX JOAN ET ROCKWOOD 1/8/2018 WATERFORD ST

DEED

LAND & BUILDING ROCKWOOD CHARLES A UX JOAN to

ROCKWOOD CHARLES A UX JOAN ET ROCKWOOD 1/8/2018 MURRAY ST

DEED

LAND ROCKWOOD CHARLES L UX JOAN to

ROCKWOOD GREGORY M SR 1/8/2018 MURRAY ST

DEED

LAND ROCKWOOD CHARLES L UX JOAN to

ROCKWOOD GREGORY M SR 1/8/2018 Union Township 8350 ROUTE 97

DEED

LAND & BUILDING ROCKWOOD CHARLES UX JOAN to

ROCKWOOD CHARLES UX JOAN ET ROCKWOOD 1/8/2018 TR 136 OFF RT 97- 2.26 ACRES

DEED

LAND ROCKWOOD CHARLES L UX JOAN to

ROCKWOOD CHARLES L UX JOAN ET ROCKWOOD 1/8/2018 TR 136 4.63 AC CAL

DEED

LAND ROCKWOOD CHARLES L UX JOAN to

ROCKWOOD CHARLES L UX JOAN ET ROCKWOOD 1/8/2018 8304 ROUTE 97

DEED

LAND & BUILDING ROCKWOOD CHARLES L UX JOAN M to

ROCKWOOD GREGORY M JR 1/8/2018 ROUTE 97

DEED

LAND ROCKWOOD CHARLES UX JOAN to

ROCKWOOD GREGORY M SR 1/8/2018 MITCHELL ONEIL 19.39 AC CAL

DEED

LAND ROCKWOOD CHARLES L UX JOAN M to

ROCKWOOD GREGORY M SR 1/8/2018 ONEIL RD

DEED

LAND ROCKWOOD CHARLES L UX JOAN M to

ROCKWOOD GREGORY M SR 1/8/2018 Washington Township 5050 KINTER HILL RD

SPECIAL WARRANTY DEED

LAND & BUILDING NORTHWEST BANK to

RANDALL WILLIAM UX JULIA 53,500 1/10/2018 12160 ANGLING RD

QUIT CLAIM DEED

LAND & BUILDING MOORE WILIAM JR UX DIANA L to

MOORE DIANA L 1/8/2018 11091 LAY RD

SPECIAL WARRANTY DEED

LAND & BUILDING BEACH KENNY M UX KELLI M to

THEURET MARK D UX SHARON K 264,500 1/8/2018 2730 ROUTE 6N

SPECIAL WARRANTY DEED

LAND & BUILDING CORNWELL GUY E to

CORNWELL LESTER THOMAS 1/8/2018 Waterford Boro 104 E 1 ST

SPECIAL WARRANTY DEED

LAND & BUILDING C4 INTERIORS LLC to

GOETZ BRADLEY J UX DEBRA A 55,000 1/11/2018 640 EAST ST

SPECIAL WARRANTY DEED

LAND & BUILDING TWENTYMILE REALTY LLC to

RATHBURN KRISTI K 171,000 1/9/2018 Waterford Township 1379 LANE RD

SPECIAL WARRANTY DEED

LAND & BUILDING HUNT MARTHA J to

HAGBERG KEITH UX CHERYL 200,000 1/9/2018 Wesleyville Boro 2517 BIRD DR

SPECIAL WARRANTY DEED

LAND & BUILDING PERRY DENNIS E UX LYNN to

PERRY DENNIS E 1/12/2018 2019 RIVERSIDE DR

DEED

LAND & BUILDING SEMENTILLI MARY K VIR JAMES M to

FIRST NATIONAL BANK OF PA 1/10/2018

Erie News Now is not responsible for the accuracy of the information, which is available through the county as public records.