All the lawmakers we know who were on the train that hit a truck

A train carrying members of Congress -- including House Speaker Paul Ryan -- to their legislative retreat in West Virginia hit a truck Wednesday, multiple sources told CNN.

An aide confirmed Ryan was on the train and is fine.

Separately, a congressman on the train told CNN most of the staff and members on the train are OK.

Here's a look at everyone who was on the train (list of members will be updated):

House Speaker Paul Ryan

Rep. French Hilll, R-Arkansas

Rep. Devin Nunes, R-California

Rep. John Moolenaar?, R-Michigan

Rep. Rick Allen, R-Georgia

Rep. Susan Brooks, R-Indiana

Rep. Ron Estes, R-Kansas

Rep. Steve Womack?, R-Arkansas

Sen. Mike Rounds, R-South Dakota

Rep. Keith Rothfus, R-Pennsylvania

Rep. Alex Mooney, R-West Virginia

Rep. Martha McSally, R-Arizona

Rep. Don Bacon, R-Nebraska

Rep. Pete Sessions, R-Texas

Sen. Pat Roberts, R-Kansas

Rep. Steve Daines, R-Montana

?Rep. Drew Ferguson, R-Georgia

Sen. James Lankford, R-Oklahoma

Rep. Carlos Curbelo, R-Florida

Rep. Mark Walker, R-North Carolina

Rep. Vicky Hartzler, R-Missouri

Rep. Roger Marshall, R-Kansas

Sen. Bill Cassidy, R-Louisiana

Rep. Ed Royce, R-California

Rep. Jeff Fortenberry, R-Nebraska

Rep. Bradley Byrne, R-Alabama

Rep. Greg Walden, R-Oregon

Sen. Jeff Flake, R-Arizona

Sen. Joni Ernst, R-Iowa

Rep. Tom Cole, R-Oklahoma

Rep. Michael Burgess, R-Texas

Rep. Chuck Fleischmann, R-Tennessee

Rep. Jason Lewis, R-Minnesota

Sen. Cory Gardner, R-Colorado

Sen. Thom Tillis, R-North Carolina

Sen. Todd Young, R-Indiana

Sen. Rob Portman, R-Ohio

Rep. Cathy McMorris Rodgers, R-Washington

Rep. Karen Handel, R-Georgia

Rep. Larry Bucshon, R-Indiana

Rep. Louie Gohmert, R-Texas

Rep. Randy Hultgren, R-Illinois

Rep. Barry Loudermilk, R-Georgia

Rep. Hal Rogers, R-Kentucky

Rep. Jeff Denham, R-California

Rep. Brian Babin, R-Texas

Rep. Tim Walberg, R-Michigan

Rep. Sean Duffy, R-Wisconsin

Rep. Mike Bost, R-Illinois

Sen. Ted Cruz, R-Texas

Rep. Bill Flores, R-Texas

Rep. Dan Donovan, R-New York

Rep. John Faso, R-New York

Rep. Gary Palmer, R-Alabama

Rep. Steve King, R-Iowa

Rep. Kevin Cramer, R-North Dakota

Rep. Bob Lotta, R-Ohio

Rep. Ted Yoho, R-Florida

Rep. Andy Barr, R-Kentucky

Rep. Rick Crawford, R-Arkansas

Rep. Joe Wilson, R-South Carolina

Rep. Glenn Grothman, R-Wisconsin

Rep. John Katko, R-New York

Rep. Tom MacArthur, R-New Jersey

Rep. Lee Zeldin, R-New York

Rep. Phil Roe, R-Tennessee

Rep. Dana Rohrabacher, R-California

Rep. Scott Tipton, R-Colorado

Rep. Gus Bilirakis, R-Florida

Rep. Bruce Westerman, R-Arkansas

Rep. David Valadao, R-California

Rep. Bill Huizenga, R-Michigan

Rep. Austin Scott, R-Georgia

Rep. Thomas Massie, R-Kentucky

Rep. Raul Labrador, R-Idaho

Rep. Richard Hudson, R-North Carolina

Rep. Virginia Foxx, R-North Carolina

Rep. Steve Knight, R-California

Rep. Leonard Lance, R-New Jersey

Rep. Bruce Poliquin, R-Maine

Rep. Tom Emmer, R-Minnesota

Rep. Erik Paulsen, R-Minnesota

Rep. Mike Bishop, R-Michigan

Rep. Mimi Walters, R-California

Rep. Robert Anderholt, R-Alabama

Rep. Patrick McHenry, R-North Carolina

Rep. Mike McCaul, R-Texas

Rep. John Carter, R-Texas

Rep. Tom Rice, R-South Carolina

Rep. Jim Jordan, R-Ohio

Rep. Scott Perry, R-Pennsylvania

Rep. Buddy Carter, R-Georgia

Rep. Ted Budd, R-North Carolina

Rep. Mike Coffman, R-Colorado

Rep. Gregg Harper, R-Mississippi

Rep. David Kustoff, R-Tennessee

CNN's Tal Kopan, Jeff Zeleny, Donald Judd, MJ Lee, Lauren Fox, and Deirdre Walsh contributed to this report.

original story: http://www.cnn.com/videos/politics/2018/01/31/congress-members-gop-retreat-train-incident-sot.cnn